Dia Zero | Hospital de Campanha não registra casos positivos de covid

O Hospital de Campanha, desde o início das operações, em decorrência da pandemia nesta quinta-feira (07), não registrou nenhum teste com o resultado positivo.

Ontem (07) foram colhidos o total de 43 exames de antígenos, todos com o resultado negativo. No hospital, já foram realizados mais de 18.879 testes, sendo que desses 4.619 foram positivos.

O hospital já chegou a contabilizar, no pico da pandemia do novo coronavírus, mais de 70 testes com resultados positivos realizados em apenas um dia. De acordo com a diretora do hospital Isabel Cristina Oliveira Carvalho é marcante para a saúde. ” Hoje é o dia marcado como um reinício. O dia dia nós da área da saúde que temos trabalhado de forma incansável, observamos com esperança para dias melhores.”

No total já foram 42. 417 atendimentos realizados no ambulatório do Hospital, e mais de 629 pessoas internadas entre UTI e leitos clínicos. Os óbitos no local desde o início do funcionamento foram de 19 pessoas.Testes

O município oferece três tipos de testagens: o teste rápido, que é agendado e realizado após 10 dias do início dos sintomas; o antígeno, que é realizado do 3 ao 7 dias de sintomas, ambos o resultado sai entre vinte a quarenta minutos; e o RT-PCR, que é colhido e enviado para a FUNED (Fundação Ezequiel Dias), no terceiro ou quinto dia de sintomas, e resultado em média 07 dias.

Horário de Atendimento

O atendimento ao público no hospital é realizado de segunda a segunda, das 7h às 19h, e fica localizado na rua Paraíba, 682, no centro de Poços de Caldas.