Dicas de alimentação saudável durante o verão

Nutricionista dá dicas de alimentação saudável para o verão e alerta contra as dietas restritivas.

Com a chegada do verão vem o período de férias e com ele aquela vontade de por um biquíni. Mas nem sempre o corpo corresponde às expectativas da nova estação mostrando os abusos cometidos nas festas de final de ano. E então começa uma corrida contra a balança e contra o tempo para ficar em forma. Dietas, sopas, shakes. São muitas as promessas disponíveis no mercado, muitos influencers prometendo soluções rápidas e mirabolantes. Mas cuidado. Dietas restritivas podem ser prejudiciais à saúde.

A nutricionista Isis Gonçalves alerta para a importância de escolher um profissional qualificado para acompanhar o processo de perda de peso.

“É preciso tomar cuidado com as promessas da dietas restritivas. Principalmente no verão quando estamos insatisfeitos com o corpo e tem vontade de mudar. É imprescindível um acompanhamento profissional nessa horas para não cair em falsas promessas de dieta.”

A nutricionista deu ainda dicas para alimentação nessa estação.

“Comer o mais natural possível e aproveitar essa época de verão e calor para consumir alimentos mais refrescantes. Saladas compostas com frutas, legumes. Esses alimentos ajudam a saciar o apetite evitando exageros.”

Beatriz Aquino