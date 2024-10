Dicas para se destacar nas entrevistas de emprego e garantir as vagas temporárias de final de ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chance de efetivação de temporários de final de ano é alta ou muito alta para 48,2% das empresas do comércio que vão contratar

Participar de uma entrevista de emprego pode ser um momento decisivo na busca por uma vaga. A preparação adequada e o comportamento durante a entrevista são fundamentais para causar uma boa impressão e aumentar as chances de sucesso.

Assim como no ano passado, empresários do comércio devem contratar pouca mão de obra temporária para o final de ano. Conforme a pesquisa Contratação de Temporários 2024, realizada nos municípios pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, 10,4% das empresas devem contratar. Por outro lado, a intenção de efetivação dos temporários é alta ou muito alta para 48,2% desses empregadores. A função de vendedor deverá ser a mais requisitada (66,7%), seguida por atendente e operador de caixa.

Entre 2024 e 2023, a intenção de contratação de mão de obra temporária no final do ano caiu 6,7% nos municípios pesquisados. Neste ano, o segmento de tecidos, vestuário e calçados puxam as contratações temporárias com percentual de 47,6%. Depois, as empresas que mais vão contratar são: supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (23,8%) e Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação (7,1%). Entre aquelas empresas que vão contratar, a média de admissões será de três funcionários, sendo no mínimo um e no máximo 10 contratações.

Pollyanna Dantas Ayres, docente do Senac, compartilha dicas para quem deseja se destacar e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Confira:

Estude a empresa com antecedência

Antes de se sentar para a entrevista, é bom conhecer a empresa onde você deseja trabalhar. Pesquise sobre sua cultura, valores e o mercado em que ela atua. Esse conhecimento demonstra interesse genuíno e permite que você faça perguntas relevantes e inteligentes durante a conversa.

Conecte suas habilidades ao cargo

Pense em como suas habilidades podem beneficiar a empresa. Liste suas principais competências e experiências e esteja preparado para apresentá-las de maneira clara. Relacionar sua trajetória profissional com as necessidades da vaga mostra que você tem o perfil ideal para o cargo.

Prepare-se para perguntas e respostas comuns

Seja ágil ao responder perguntas como “Por que você quer trabalhar aqui?” e “Quais são seus pontos fortes?”. Também é importante preparar questões que demonstrem seu interesse pelo crescimento dentro da empresa, como perguntas sobre oportunidades de desenvolvimento e qualificação.

Cuide da aparência e pontualidade

Vestir-se de forma apropriada ao ambiente da empresa e chegar com antecedência são passos relevantes para transmitir seriedade e profissionalismo.

Comunique-se com confiança

Ao entrar na sala de entrevista, demonstre confiança. Cumprimente o entrevistador com firmeza e mantenha uma boa postura durante toda a conversa. Evite comportamentos nervosos, como mexer nas mãos ou balançar os pés. Quando responder, desenvolva suas respostas de maneira clara e objetiva, destacando suas conquistas e como elas podem agregar valor à empresa.

Evite críticas a empregos anteriores

Mesmo que tenha tido experiências ruins em empregos anteriores, evite falar mal de antigos empregadores. Isso pode passar uma impressão negativa e sugerir que você não sabe lidar com conflitos no ambiente de trabalho.

Venda seu potencial

A entrevista é o momento de destacar suas qualidades e competências. Mostre ao recrutador como você pode contribuir para o sucesso da empresa e foque nas suas realizações. Evite discussões iniciais sobre salário e benefícios, concentrando-se em como suas habilidades podem ser um diferencial.

Leve materiais de apoio

Ter em mãos um currículo atualizado e referências profissionais pode fazer a diferença. Isso demonstra organização e facilita para o entrevistador uma visão mais clara das suas qualificações.

Siga um comportamento ético e agradeça

Após a entrevista, enviar um e-mail de agradecimento ao entrevistador é um gesto simples que pode reforçar sua imagem positiva. Mostre sua gratidão pela oportunidade e reitere seu interesse pela vaga.

Essas dicas podem ser diferenciais para que os candidatos estejam bem preparados e confiem no seu potencial durante uma entrevista. Seguindo essas orientações, as chances de sucesso aumentam consideravelmente.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.