Diocese do Sul de Minas celebra 60 anos de falecimento do Servo de Deus Dom Inácio João Dal Monte

Aconteceu ontem, dia 29 de maio, a missa em comemoração aos 60 anos da páscoa definitiva do Servo de Deus Dom Inácio João Dal Monte.

A celebração foi marcada pela expressiva presença dos fiéis, além daqueles que acompanharam através das redes sociais.

Dom Inácio João Dal Monte foi o quarto bispo responsável pela Diocese de Guaxupé. Faleceu aos 65 anos de idade, às 13h05, na Santa Casa de Guaxupé, vítima de trombose cerebral, no ano de 1963.

De família italiana, mas nascido no Brasil, Dom Inácio foi um frade Capuchinho que viveu com inúmeras virtudes e fama de santidade. Viveu os horrores da primeira e segunda Guerra Mundial, sendo obrigado a servir na segunda grande guerra pela Itália. Um bispo simples, empenhou sua vida na caridade e penitências constantes. Passava horas a fio no confessionário, sempre de bom humor e resignação.

Atualmente, é considerado Servo de Deus em processo de beatificação. Os seus restos mortais se encontram na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, para veneração dos fiéis.

Beatriz Aquino

