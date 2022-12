Distrito Industrial recebe obras no asfalto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretária de Obras, realiza a pavimentação asfáltica no Distrito Industrial. As ruas recebem obras de infraestrutura com o asfalto, sendo pavimentando um total de 800 metros na Avenida A, através do contrato de licitação com a empresa Etapa.

Os serviços, que imprimem mais trafegabilidade, são supervisionados de perto pela Secretaria Municipal de Obras. Segundo o secretário, José Benedito Damião, todas as ruas serão contempladas. “Devido às chuvas, fazemos o trabalho na medida do possível. Mas com essa pavimentação a entrada do local já fortalece a condição produtiva dando mais acesso ao processo para carga e descarga.”

O Distrito Industrial de Poços está com 34 empresas instaladas, 40 em implantação e 10 em negociação. Poços de Caldas, nos últimos anos, vem em uma ascensão industrial importante, sendo a maior de toda a história do município, favorecendo a maior geração de renda, empregos e desenvolvimento econômico.

O prefeito, Sérgio Azevedo, destacou que as equipes da prefeitura têm trabalhado para o desenvolvimento da cidade e com a instalação das novas empresas mais avanços serão notórios. “Todas as secretarias têm um papel fundamental em ter excelência e desenvolver projetos. Obras acontecem em toda a cidade, dando mais infraestrutura para todos. Temos a maior atração de empresas da história, temos ainda muito trabalho pela frente e vamos continuar avançando e trazendo cada vez mais oportunidade a todos”.