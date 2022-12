Diversidade e música autoral no Coreto nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dons Maria e Tropitrōnix levam diferentes ritmos para o famoso cartão postal da cidade

Nesta sexta-feira, (9), o Coreto de Poços de Caldas recebe o show especial da banda Dons Maria, às 20h30.

Dons Maria é formado pelo trio de compositores sul mineiros Tine Taga, Gui Reche e João Vitor Junqueira, que tem como banda base os músicos Breno Oliani, Danilo Abreu e Gui Guerriero, cujo trabalho se destaca pelo diálogo com a cultura musical brasileira, além da alta performance dos arranjos e qualidade da equipe envolvida, que cria ainda canções autorais pautadas em letras que trazem reflexões sobre questões de gênero, a diversidade, a mulher, a política, o amor e a arte.

No show do Coreto apresentam no repertório faixas do álbum autoral lançado no início do ano, “Tuas Cores”, além de outras referências da música brasileira.

E para complementar a programação, Dons Maria contará com a participação do grupo Tropitrōnix, que faz o show de abertura a partir das 19h30. Formado por Fubá (DJ), Lagunaz (guitarra) e Breno Oliani (baixo), Tropitrōnix apresentará o lançamento de seu primeiro single, Draf Funk, que chega em todas as plataformas digitais de música também na sexta. Além da nova música, o repertório traz grandes sucessos do pop dançante desde os anos 90 até o atual pop retrô, que revive grandes refrões, riffs e beats desde os anos 70.

A proposta tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural e é viabilizada pelo Edital Experimental Música no Coreto promovido pela Secretaria Municipal de Turismo / Prefeitura de Poços de Caldas.

Serviço

Dons Maria e Tropitrōnix no Coreto

Data: sexta-feira, 9 de dezembro de 2022

Horário: A partir das 19h30

Local: Coreto – Praça Pedro Sanches, Centro, Poços de Caldas

* gratuito