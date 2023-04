Diversidade em cena – Projeto leva oficinas artísticas para crianças do Instituto A

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Diversidade em Cena começa uma nova fase na segunda-feira (3). Agora, o Instituto A, que atende pessoas no espectro autista, vai receber oficinas de artes integradas.

A iniciativa começou no ano passado, quando as atividades foram realizadas na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Em 2023 o projeto retorna à instituição, mas também realiza os trabalhos no Instituto A.

Alunos de 0 a 6 anos no espectro autista vão experimentar atividades de teatro, música, circo e dança a partir da próxima semana

De acordo com a idealizadora e coordenadora pedagógica Lívia D’Angelo, os participantes serão estimulados a desenvolver a comunicação, o trabalho em grupo e a socialização, entre outros fatores: “Reconhecemos a expressão artística das pessoas no espectro autista como potente e importante. Por isso, buscamos promover a sensibilização dessas crianças que talvez tenham neste projeto o primeiro contato com a arte”.

Serão realizadas oficinas de jogos teatrais, musicalização, circo e expressão corporal, para crianças de até seis anos. A etapa final ainda consiste na apresentação de um espetáculo que reúne diferentes linguagens artísticas.

A fundadora e coordenadora do Instituto A, Camila Nogueira, reafirma a relevância do Diversidade em Cena: “Este projeto traz maneiras diferentes de comunicação e consciência corporal, o entendimento de uma outra forma de ser e estar no mundo. Ainda promove a convivência social desses meninos e meninas entre seus pares. É um projeto importante, que vai agregar muito para os atendidos pelo Instituto A”.

O Diversidade em Cena é realizado no Instituto A por meio do edital de concessão de patrocínios para o atendimento a projetos socioassistenciais a serem executados no ano de 2023, da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Ficha técnica

Os profissionais envolvidos no projeto são Lívia D’Angelo (coordenadora pedagógica e professora auxiliar) e Aria Nery (produtora), além dos professores Valber Rodrigues (jogos teatrais), Marco Bombardelli (musicalização), Guilherme Teixeira (circo) e Luciana Rossi (expressão corporal).

