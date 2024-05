Divulgada parceria entre PM e DME na campanha “Poços + Segura”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação preventiva contra furto de cabos e fiação em Poços de Caldas, conta com dicas e orientações

Foi lançada na manhã desta segunda-feira, dia 20, no Batalhão da Polícia Militar, a campanha Poços + Segura, voltada para a questão da energia elétrica, neste primeiro momento para o furto de medidores e fiação das instalações internas. Também serão abordados os casos envolvendo a iluminação pública, as subestações e usinas, bem como os golpes envolvendo a solicitação de pagamento para realização de algum serviço típico da distribuidora, como troca de medidores.

Para a DME, as orientações nesse sentido são importantes e em momento oportuno, como explica o Presidente, José Carlos Vieira.

“Essa cooperação visa orientar toda a população. Além dos cuidados com a segurança do imóvel, diante de uma ocorrência é necessário que os consumidores afetados registrem boletim de ocorrência. Na sequência, a equipe técnica da DME Distribuição deve ser comunicada para as providências necessárias, instalação de um novo medidor, se for o caso”.

O Comandante do 29° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Afrânio Tadeu Garcia, explica que a parceria tem como objetivo ampliar a divulgação de medidas de autoproteção e de orientações à comunidade, visando a prevenção dos crimes contra o patrimônio. “É muito importante a integração entre a comunidade e a Polícia Militar para que os resultados sejam sempre melhores, no que diz respeito à prevenção de crimes.”