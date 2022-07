Divulgado resultado do Concurso de Desenho e Poesia do Corpo de Bombeiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais participaram do 1º Concurso de Desenho e Poesia da Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar. Ao todo, foram inscritos 287 trabalhos na modalidade Desenho e 52 na modalidade Poesia. A Comissão Julgadora, formada pela Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Militares da 1ª Cia Ind, analisou e selecionou os melhores trabalhos, de acordo com o tema “Bombeiro, seu herói de verdade!”, originalidade e criatividade.

O resultado final foi divulgado nesta sexta-feira (1º). “Parabenizamos os alunos vencedores e agradecemos a participação de todos. Ressaltamos a importância do trabalho desses heróis em nossa sociedade e agradecemos por compartilharem com nossa comunidade escolar ações instrutivas e pedagógicas, dentro e fora da sala de aula, desenvolvendo uma cultura de prevenção e cuidado na abordagem de temas cotidianos”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

A iniciativa visa fazer com que os estudantes conheçam os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros à sociedade mineira, promovendo a cultura da prevenção de incêndios e acidentes junto ao público infantojuvenil.

Premiação

O evento de premiação será realizado no dia 07 de julho, às 10h, no Palace Cassino. Serão conferidos prêmios aos três primeiros classificados gerais de cada modalidade. O 1º lugar da Modalidade 1 (Desenho) será premiado com um vale compras no valor de R$ 300,00 e troféu. Já o primeiro lugar da Modalidade 2 (Poesia) será premiado com um curso de informática básico com duração de 15 meses e troféu. Os segundos colocados das duas modalidades serão premiados com um vale compras de R$ 200,00 e troféu e os terceiros colocados receberão um vale compras de R$ 150,00 e troféu. Os participantes do 4º ao 10º lugar receberão certificado de participação e medalha.

