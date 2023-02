DMAE adere ao projeto “Poços + Acessível”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em reunião realizada realiza entre o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, Paulo César Silva e servidores do Departamento Comercial e de outros setores da autarquia e representantes do Procon local, a coordenadora Fernanda Soares e o assessor jurídico Lucas Gomes Flauzino, foi definida a adesão do DMAE ao Projeto “Poços + Acessível”, que tem o objetivo de proporcionar maior acessibilidade dos serviços públicos disponibilizados à população.

Conforme a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, a ideia é que cada vez mais locais se unam ao projeto. “Estamos aqui para apresentar o projeto “Poços + Acessível”, que nasceu exatamente por uma carência de atendimento do Procon a esse público e que nos alertou para a necessidade de os serviços públicos serem acessíveis a todos, garantindo direitos descritos inclusive no Estatuto da Pessoa com Deficiência e assim, contar com a participação do DMAE nesse projeto é fundamental”.

Para o diretor do DMAE, é um direito do cidadão e um dever da autarquia, buscar atender a todas as pessoas e aderir ao projeto é mais que uma obrigação. “Estamos em processo de mudanças em nosso serviço de atendimento pelo 0800 e já realizamos benfeitorias em nosso setor comercial no atendimento presencial, justamente para melhor servir aos nossos usuários. Nesse sentido, é mais do que uma obrigação nossa participar do Projeto “Poços Mais Acessível”, buscando que, além dos deficientes físicos, os auditivos e visuais possam ser atendidos com total acessibilidade em suas demandas junto ao DMAE”, ressaltou Paulo César Silva.

