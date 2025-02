DMAE assume gestão da Represa Saturnino de Brito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) firmou Acordo Operativo com a DME Participações, que autoriza o DMAE a operacionalizar a Represa Saturnino de Brito. O objetivo é assegurar a utilização da represa para a captação de água da ETA 1, garantindo seus níveis de água e reservação para o abastecimento de Poços de Caldas.

A DME Participações continua proprietária da área da represa, mas, pelo acordo , transfere as atividades de operação e manutenção para o DMAE, incluindo todos os equipamentos existentes no local, e com acesso à válvula dispersora, para que este equipamento seja operado pelo DMAE. O acordo tem prazo de 2 anos, podendo ser prorrogada por meio de Termo Aditivo.

Nesta terça, 25, o diretor do DMAE, Paulo César Silva, reuniu sua equipe de supervisores a fim de comunicar os termos do acordo com a DME Participações, a fim de garantir o pleno funcionamento e também planejar ações para o local. Foi informado ainda à equipe o responsável técnico pela represa, o engenheiro Rodopiano Marques Evangelista, também presente à reunião.

“De imediato, haverá a contratação de um escritório de engenharia para realizar um estudo detalhado para verificar, preventivamente, as condições físicas e estruturais da represa. Depois, iremos projetar um aumento na reservação para garantir, já no próximo ano, uma normalização do abastecimento no período da seca. E numa segunda etapa, o plano é instalar uma comporta a jusante da represa, ligada ao sistema operacional do DMAE, que hoje é totalmente automatizado e remoto, com recursos de Inteligência Artificial”, informa o diretor.

O acordo estabelece ainda que o DMAE se obriga a cumprir e observar o contido no Plano de Segurança de Barragem (PSB) e Plano de Ação Emergencial (PAE), nos termos da Lei, bem como assumir a operacionalização do PAE, conforme lei 12.334, de 20/09/2010.

Saturnino de Brito

A represa foi construída em 1928, com o objetivo de conter as enchentes que assolavam o centro da cidade. O engenheiro hidráulico e sanitarista responsável pela obra foi Saturnino de Brito, que nomeia o local. Todo material utilizado na construção foi importado da Europa. Na década de 90, o DMAE já foi o responsável pela operacionalização da represa. Mas, anos depois, o DME retomou esta função.

A barragem possui capacidade de reservação de 4.665.600 m³, ficando em segundo lugar, atrás apenas da Represa do Cipó, que hoje armazena 8.232.750 m³. A Saturnino de Brito mantém sua função original, de contenção de enchentes, mas também abastece o sistema de fornecimento de água potável na cidade. A captação do DMAE se faz à jusante da barragem, e segue para a ETE 1 São Benedito, onde recebe tratamento e é distribuída para a região leste de Poços de Caldas.

A operação das barragens requer investimentos significativos em termos financeiros, recursos humanos e ambientais, além de uma constante supervisão, monitoramento e manutenção para garantir seu funcionamento adequado e prevenir acidentes, de modo que garanta a segurança das comunidades próximas e proteja o meio ambiente, incluindo a fauna e a flora local.