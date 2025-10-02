DMAE contrata auditoria externa para apurar horas extras de servidores

02out

DMAE contrata auditoria externa para apurar horas extras de servidores

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Após denúncias encaminhadas pela Câmara de Vereadores de Poços de Caldas sobre possíveis irregularidades no pagamento de horas extras a servidores, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) anunciou a abertura de uma sindicância interna e a contratação de uma auditoria externa para apurar os fatos.

Na última sexta-feira, dia 26 de setembro, foi publicada no Diário Oficial do Município a portaria que institui a Comissão de Sindicância. O grupo terá 30 dias para concluir os trabalhos e analisar as ocorrências registradas entre os anos de 2018 e 2025.

Paralelamente, desde meados de setembro, uma empresa de auditoria externa já atua no caso e apresentou um relatório preliminar à direção da autarquia. De acordo com o diretor do DMAE, Paulo César Silva, a média de horas extras praticadas pelos servidores está, em geral, dentro da legalidade. Contudo, foram identificados casos que extrapolaram os limites previstos.

A auditoria orientou que medidas corretivas fossem adotadas, recomendação que já começou a ser cumprida. Entre elas, está a suspensão de novas horas extras por parte dos funcionários. “Todas as recomendações tanto da auditoria como da sindicância serão rigorosamente acatadas e executadas. Nos casos mais graves, poderá ser aberto um Processo Administrativo Disciplinar, trazendo consequências mais severas aos servidores identificados”, destacou Silva.

O trabalho é acompanhado também pela Secretaria de Controle Interno da Prefeitura, que solicitou dados complementares à auditoria. Além disso, todos os encaminhamentos do processo têm sido comunicados à Secretaria de Governo e à Câmara Municipal, em nome da transparência.

 

