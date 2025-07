DMAE executa obra de nova rede de esgoto na região leste

Atualizado em 25 de julho de 2025

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) iniciou nesta semana a implantação de uma nova linha de recalque de esgoto na região leste de Poços de Caldas. As obras começaram na última segunda-feira (21) e a previsão é de que sejam concluídas até a próxima semana.

Ao todo, serão instalados 750 metros de nova tubulação em PEAD (polietileno de alta densidade), com 100 mm de espessura. A intervenção tem como objetivo modernizar e ampliar a capacidade do sistema de esgotamento sanitário que atende o bairro Morada dos Pássaros.

De acordo com João Batista de Paula, supervisor de Manutenção e Expansão do DMAE, o bairro ainda utilizava um sistema de fossa séptica, implantado na época da criação da localidade. Com o crescimento populacional da região, esse sistema tornou-se insuficiente para atender à demanda atual. “Para resolver o problema, o DMAE está implantando a linha de recalque que irá receber o esgoto do bairro Morada dos Pássaros. Após passar por essa nova linha, o material é direcionado para tratamento na ETE 1”, explica.

Apesar da mudança, a fossa séptica existente continuará em funcionamento, mas atenderá apenas uma pequena parte do bairro Chácara Poços de Caldas.