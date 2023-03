DMAE inicia linha de recalque de 3 mil metros no Distrito Industrial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), realiza a ampliação do sistema de esgoto no Distrito Industrial.

Segundo o DMAE, acontece a instalação da linha de recalque que é um conjunto de tubulações, conexões, acessórios e dispositivos para assegurar o perfeito bombeamento do esgoto. Com a primeira etapa de implantação de 1.800 metros da linha de recalque da Elevatória Rhodia que em seu término terá 3.000 metros. Os materiais utilizados serão tubo PVC defofo de 150 mm.

O Distrito Industrial de Poços está com 34 empresas instaladas, 40 em implantação e 10 em negociação. Poços de Caldas, nos últimos anos, vem em uma ascensão industrial importante, sendo a maior de toda a história do município, favorecendo a maior geração de renda, empregos e desenvolvimento econômico.

A obra busca atender ao aumento significativo de empresas se instalando no local, com a previsão de término para o final de abril.

Segundo o secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Franco Martins, o trabalho no Distrito segue a todo vapor para ter cada vez mais estrutura para receber as empresas. “Estamos muito felizes em poder sempre continuar essa caminhada nos investimentos para o município, e é apenas o começo. Ainda temos muitos investimentos e fomentando cada vez mais a cidade de Poços de Caldas, com o aumento de demandas de empresas por espaço para se instalar no município está sendo realizado com o Estado de Minas um convênio, visando a adesão de mais áreas ao Distrito, as quais pertencem ao Estado, e passaram a ser de administração do município, o que possibilitará ainda mais o fomento e desenvolvimento industrial .”