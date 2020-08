DMAE instala saboneteira em fontanário de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Buscando a prevenção contra o Coronavírus na cidade, o DMAE colocou no Fontanário Mercado, próximo à Fonte das Rosas, uma saboneteira para incentivar a população a lavar as mãos durante a pandemia. “A iniciativa de colocar a saboneteira é muito interessante, principalmente para nos prevenirmos neste momento. Passo aqui todos os dias para beber água e, agora, para lavar as mãos, fiquei muito feliz com a iniciativa, seria ótimo que espalhassem essa ideia por toda a cidade. ” falou, Luiz Carlos da Silva. O projeto foi idealizado por uma funcionaria do DMAE, que está constantemente verificando e fazendo melhorias necessárias no local da saboneteira, “O Fontanário Mercado, será um fontanário Modelo e de experimento para a saboneteira, veremos se não irão vandaliza-lo ou rouba-lo e a partir daí iremos analisar a possibilidade de colocar a saboneteira em mais fontanários, para isso irmos atrás de empresas para a parceria neste projeto”, explicou idealizadora do projeto, Adriana Moreira de Carvalho.