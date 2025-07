DMAE retoma obras na rua Junqueiras e adjacências

Atualizado em 21 de julho de 2025

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) retomou nesta segunda-feira (21) as obras de substituição da rede de abastecimento de água na Rua Junqueiras, além das ruas Paraná, Padre Feijó e Francisco Faria Lobato.

Durante a execução dos serviços, o trecho entre a Rua Padre Feijó e a Praça dos Imigrantes funcionará em meia pista, das 6h às 15h, com interdição parcial do trânsito e orientação do Demutran. Nesta manhã, o acesso da Rua Padre Feijó à Rua Junqueiras foi bloqueado.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 20 dias. Estão sendo instalados novos tubos de PVC de 100 mm no lugar das antigas redes de fibrocimento, que apresentam desgaste e vazamentos. A troca inclui ainda a instalação de novos ramais.

Segundo o DMAE, a obra é feita por trechos para reduzir os impactos no trânsito, já que a área tem grande fluxo de veículos e pedestres.