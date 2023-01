DME abre comportas devido às chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para gerenciar o grande volume de água acumulada na Barragem Bortolan devido às intensas chuvas das últimas semanas, a DME, distribuidora de energia de Poços de Caldas, iniciou em dezembro de 2022 a abertura das comportas da Barragem Bortolan, minimizando assim a subida do nível da represa.

Existem 2 comportas na barragem, uma está conectada na tubulação de adução da CGH José Togni (Bortolan) e a outra acoplada em uma válvula dispersora.

De acordo o DME, foram observadas vazões elevadas, mas ainda assim, abaixo das vazões que foram utilizadas para a construção da Barragem.

As afluências ao reservatório, já atingem patamares superiores a 120 m³/s, abaixo da vazão de projeto do vertedouro q é de 480 m3/s.

Diante do aumento repentino no nível do reservatório, a empresa ampliou a liberação de água através da Geração e da válvula dispersora que estão conectadas as comportas passará a aumentar o vertimento pelas comportas.

Período de chuvas

O mês de janeiro tem se mostrado bastante chuvoso, provocando algumas intercorrências.

Até o dia 09/01/2023, foram registrados 184mm de chuvas, aproximadamente 60% do total previsto para o mês. Somente nos últimos 40 dias, o volume total registrado foi de 618 mm, correspondente a 35% da média /anual histórica (1.740 mm).

Em 2022, as chuvas ocorreram dentro da média histórica, conforme demonstramos abaixo, sendo registrado 1.786 mm no posto localizado na Barragem do Cipó.

