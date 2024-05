DME alerta para proibição de propaganda em postes

O DME iniciou uma campanha para coibir a fixação de cartazes em postes de iluminação. O departamento alerta que não é permitido colar quaisquer tipos de avisos, comunicados e propagandas, em postes de distribuição de energia elétrica.

Tal ação é vedada pelo Código de Posturas do Município de Poços de Caldas, previsto na lei Municipal nº 9.166/2016.

Os autores estão sujeitos à aplicação de penalidades como notificação, obrigação de retirar o material e multa, além de outras sanções de natureza civil e penal cabíveis.

Como denunciar

Quem presenciar a prática desse tipo de irregularidade pode denunciar pelo telefone 0800-035-0196, do DME, que funciona 24 horas.

