DME alerta sobre ocorrências de furtos de fiação na Ciclovia localizada na Avenida João Pinheiro

A DME identificou, recentemente, danos ao sistema de iluminação ornamental na ciclovia localizada na Avenida João Pinheiro, nas proximidades da Rua da Saudade. Já é o segundo ato de vandalismo registrado nessa região.

A manutenção referente à primeira ocorrência foi realizada no dia 14 de março. Já na semana do dia 14 de abril, antes do feriado da Páscoa, foi verificado novo caso de vandalismo na mesma localidade, ou seja, com intervalo de apenas 30 dias.

Para Nivaldo Morais, da Gerência de Serviços Especiais, o sistema de iluminação pública tem sido um alvo constante de vandalismo, o que acaba prejudicando a todos. “O patrimônio público deve ser cuidado e preservado, sabemos da importância do bom funcionamento da iluminação. Hoje, o material que dispomos em estoque não é suficiente para efetuar de imediato a manutenção necessária, em virtude da frequência em que tem acontecido esses furtos”, explica.

Para esses casos, a DME conta com a colaboração da população.

Denúncias podem ser registradas através do telefone 0800 035 0196, ou diretamente com a Guarda Civil Municipal (153) e Polícia Militar (190).