DME | Aneel mantém bandeira tarifária verde para fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que o mês de fevereiro de 2024 será marcado pela continuidade da bandeira tarifária verde, indicando que não haverá cobrança de custos adicionais nas contas de energia elétrica. A sinalização verde ocorre desde abril de 2022 porque as condições de geração de energia hidrelétrica em todo o país são favoráveis. São 22 meses seguidos de acionamento de bandeira verde.

O diretor-geral da Agência, Sandoval Feitosa, destacou o cenário positivo para a geração de energia no País. “Com a geração em franca expansão, principalmente de fontes renováveis e limpas, alcançamos 22 meses seguidos de bandeira verde acionada. Sinal bastante positivo para o País que reflete condições favoráveis de geração de energia”, completou Feitosa.

A ANEEL faz o monitoramento mensal e projeções de acionamento das bandeiras, válidas para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores. O mecanismo das bandeiras tarifárias, que existe desde 2015, serve para demonstrar o custo real da geração de energia.

Para mais informações sobre as bandeiras tarifárias e como são definidas, a ANEEL disponibiliza um vídeo explicativo aqui. Se restar alguma dúvida, acesse o site oficial da ANEEL: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/bandeiras-tarifarias/faq-bandeiras-tarifarias.

