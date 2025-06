DME Distribuição é finalista do Prêmio ANEEL de Ouvidoria 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou os finalistas do Prêmio ANEEL de Ouvidoria 2025, e a DMED – DME Distribuição – está entre os destaques na categoria destinada às distribuidoras com até 100 mil unidades consumidoras. A cerimônia de premiação será realizada na quarta-feira, 25 de junho, em Florianópolis (SC).

O prêmio reconhece as ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica que se destacam pela excelência no atendimento ao consumidor e pela eficácia na gestão das manifestações registradas na ANEEL. As três empresas com melhor desempenho recebem troféus e o direito de utilizar o selo Ouro, Prata ou Bronze em suas comunicações institucionais.

A Ouvidoria da DMED atua como uma instância de segunda análise, dando continuidade ao atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). É responsável por acolher, avaliar e encaminhar pedidos de informação, sugestões e reclamações dos consumidores, além de acompanhar todas as etapas do processo até sua resolução. A avaliação da ANEEL é baseada em nove critérios, com foco na melhoria contínua e no fortalecimento da regulação do setor elétrico.

Criado em 2017, o Prêmio ANEEL de Ouvidoria valoriza as melhores práticas de relacionamento com o consumidor. Desde 2018, a DMED figura entre as cinco distribuidoras mais bem avaliadas de sua categoria, reforçando seu compromisso com a transparência, o respeito e a excelência no atendimento.