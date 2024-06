DME Distribuição realiza plantio de mudas em área de preservação permanente na Barragem do Cipó

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, foi realizado o plantio de 7.500 mudas de espécies nativas

Em cumprimento à condicionante ambiental, prevista na Licença de Operação da Barragem Lindolpho Pio da Silva Dias (Cipó), foi apresentado o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF), visando a recuperação ambiental de 42,09 hectares de Área de Preservação Permanente (APP). Desta forma, a DME Distribuição realizou a contratação de empresa para a prestação de serviços de plantio e manutenção de espécies nativas, programado o plantio de 15.000 mudas ao longo deste ano.

“Até o momento, a primeira etapa do projeto foi concluída, com o plantio de 7.500 mudas. A empresa contratada está realizando, agora, a manutenção, para garantir o pleno desenvolvimento da vegetação. O restante do plantio deverá ser executado entre novembro e dezembro”, explica Fábio Zincone, da Assessoria de Meio Ambiente.

As atividades executadas incluem ainda: demarcação da área do plantio, preparo do solo, espaçamento e alinhamento, combate a formigas, controle de espécies vegetais invasoras, coveamento, adubação e, quando necessário, replantio.