DME Distribuição segue entre as primeiras do país em qualidade no fornecimento de energia elétrica

A DME Distribuição mais uma vez se destaca entre as principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil no ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que avalia a continuidade do fornecimento com base nos indicadores de qualidade do serviço.

O levantamento, divulgado no início do mês de abril, mede a frequência e a duração das interrupções não programadas no fornecimento de energia, por meio dos indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora). Esses dados refletem o compromisso das distribuidoras com a qualidade e a confiabilidade no atendimento à população.

Estar entre as primeiras colocadas em um ranking nacional, que reúne dezenas de concessionárias de energia, é um reconhecimento significativo do trabalho contínuo da DME Distribuição. A empresa mantém investimentos constantes em manutenções preventivas, modernização da rede e aprimoramento dos processos, com o objetivo de oferecer um serviço cada vez mais seguro, eficiente e confiável aos seus consumidores.

De acordo com Richard Bueno, da Gerência de Distribuição, esse resultado demonstra a seriedade com que a DMED trata o compromisso com a população.

“A energia elétrica faz parte da rotina de todos, e muitas vezes só percebemos sua importância quando ela falta. Trabalhamos diariamente para que nossos consumidores tenham um serviço de qualidade, com o menor número possível de interrupções e no menor tempo possível. Esse reconhecimento da ANEEL mostra que estamos no caminho certo.”

A presença entre as melhores distribuidoras do país reafirma a missão da DMED de garantir um fornecimento de energia com excelência e responsabilidade.