DME divulga desligamentos programados para os próximos dias

A DME Distribuição S.A. (DMED) informa que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica do dia 28/03/2025 ao dia 03/04/2025, para serviços de melhoria da rede elétrica.

Confira os dias e horários dos desligamentos:

28/03 – 9h às 15h – Cohab Pedro A. Junqueira: rua José Juliano Dias

31/03 – 11h às 17h – Jd. Campos Elíseos I: ruas Clary Arruda Soares / Ettore Nastrini / Geraldo Guedes Medina / Junio Augusto Amarante / Ver. Adelino Loro / Ver. Amâncio Caixeta / Ver. Antônio Pires / Ver. João De Siqueira Loyolla / Ver. Laelson Godoy De Vasconcelos

Jd. Campos Elíseos II: ruas Albano Viana Bastos / Antônio Castro Souza / Hélio Brandão Dias / Lázaro Antônio Maretti / Ver. Ubaldo Latrônico

Jd. Philadelphia II: ruas José Edgar Morais / José Isidoro Junior / Maria Schmidt Vieira / Mário Acciari / Orestes Acciari

Parque Primavera: Rua Wenceslau Braz

Vila Wenceslau Braz: ruas Eliana de Bem Vieira / Marília Rodrigues

01/04 – 11h às 16h – Jd. Victória I: ruas Oscar Marcondes De Paula / Sen. Nilo Coelho

02/04 – 11h às 16h – Jd. Centenário: Rua Luiz Zangiacomi

03/04 – 9h às 12h – Centro: Ruas Goiás / Paraíba / Pernambuco

A DMED reforça a importância dos desligamentos para garantir a qualidade e segurança do fornecimento de energia elétrica. Para mais informações e atualizações sobre os desligamentos programados, os clientes podem acessar a Agência Virtual no site oficial da DMED: https://www2.dmepc.com.br/…/DesligamentosProgramados

