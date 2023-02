DME realiza parceria com Prefeitura para abertura e limpeza de cacimbas na zona rural

A DME Energética S.A em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) está realizando trabalhos de abertura e limpeza de cacimbas na Serra do Selado.

As cacimbas são dispositivos que possuem a função de captar as águas das chuvas, melhorando a capacidade de infiltração do solo, retenção dos sedimentos e controle de erosão.

Os trabalhos de limpeza são pertinentes a manutenção das cacimbas já existentes, sendo removido os sedimentos ali depositados, já para a abertura de novas cacimbas, foi levado em conta análise ambiental de modo a proporcionar o melhor resultado, analisando os locais de implantação em conjunto com os proprietários rurais.

“Esta parceria irá trazer inúmeros benefícios para as propriedades rurais e para o meio ambiente, evitando que se desenvolvam processos erosivos decorrentes das enxurradas, promovendo a recarga do lençol freático e a perenização das nascentes, auxiliando na proteção dos cursos d´’agua contra o assoreamento e disseminação de substâncias contaminantes”, explica Fábio Augusto Zincone, assessor de meio ambiente da DME Energética.

Beatriz Aquino

