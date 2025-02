DME reforça orientações sobre tentativas de golpe

Os consumidores precisam estar atentos com os tipos de contato que recebem e como proceder nesses casos. Abaixo, listamos alguns dos relatos recebidos pelo atendimento da DME:

– Uma pessoa ligando e dizendo que o valor cobrado da bandeira vermelha foi errado. Então, pedem os dados pessoais para “ressarcir” o consumidor;

– Uma cobrança em nome da “área jurídica da DME”;

– Solicitação de pagamento para troca de medidores;

– SMS ou mensagem de WhatsApp falando sobre quitação de débitos da conta de luz.

Em circunstâncias como essas, é importante não efetuar nenhum tipo de pagamento e não fornecer nenhuma informação pessoal.

Lembrando que em qualquer tipo de transação bancária, é necessário conferir os dados. Sempre deverá aparecer o nome oficial da instituição ou órgão responsável pela conta a ser paga.

Os canais de atendimento da distribuidora podem ser consultados em caso de dúvidas:

Presencial – de segunda à sexta-feira das 08 às 17h. Rua Amazonas, 65, centro.

Agência Virtual – https://www2.dmepc.com.br/AgenciaVirtual

24 horas – 0800 035 0196

E-mail – atendimento@dmepc.com.br

Aplicativo – DME Poços de Caldas.

