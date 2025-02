DMED anuncia desligamentos programados de 10 a 14 de fevereiro

A DMED informa que serão realizadas interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2025 , para a execução de serviços de melhoria na rede elétrica em diferentes bairros de Poços de Caldas.

Confira os locais e horários dos desligamentos:

🔹 10/02 (segunda-feira) – 11h às 16h

📍 Jardim Aeroporto – Rua Tenente Theófilo de Oliveira

🔹 11/02 (terça-feira) – 11h às 15h

📍 Jardim dos Estados – Rua Atalaia

🔹 12/02 (quarta-feira) – 11h às 16h

📍 São José – Ruas das Camélias, Nortistas, Paulo VI, Pedro Rosa, Ranulfo Figueiredo e Santo Peterle

🔹 14/02 (sexta-feira) – 09h às 14h

📍 Jardim do Contorno – Rua Geraldo Martins Costa

A DMED recomenda que os moradores dessas regiões programem suas atividades com antecedência para minimizar possíveis transtornos.

Mais informações podem ser acessadas na Agência Virtual da DMED, na aba Desligamentos Programados , ou pelo link:

🔗 Desligamentos Programados – DMED

