DMED anuncia desligamentos programados nos dias 29 e 30 de maio para melhorias na rede elétrica

A DMED informa que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica nos dias 29 e 30 de maio. As intervenções são necessárias para a execução de melhorias na rede elétrica, com o objetivo de garantir mais segurança e qualidade no atendimento à população.

Confira os locais e horários:

Quinta-feira, 29 de maio – das 8h às 11h

Chácara Santa Bárbara: ruas Galileu José Magi e Henrique Consolini

Vila Rica: ruas Umbelina Costa Lucas, Vila Rica e Wagner Durante

Sexta-feira, 30 de maio – das 9h às 14h

Chácara Santa Bárbara: ruas Adelina Magalhães Sídio, Celso de Podestá, Giovanni Giachetta, Jalis de Freitas, José Vitor de Araújo, Ricardo Lopes da Silva e Roma

A DMED ressalta que os desligamentos poderão ser adiados ou cancelados em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por questões técnicas operacionais.

Mais informações estão disponíveis na Agência Virtual da DMED.