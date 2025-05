DMED orienta consumidores sobre uso consciente de energia elétrica com bandeira amarela em vigor em maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Distribuição reforça a importância do uso consciente da energia elétrica, especialmente neste mês de maio, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) acionou a bandeira tarifária amarela. A medida indica custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, devido à redução das chuvas e à transição para o período seco no país.

A mudança na bandeira reflete a menor geração de energia pelas usinas hidrelétricas, o que pode exigir o acionamento de termelétricas, cujo custo é mais elevado. Diante desse cenário, a DMED recomenda que os consumidores adotem práticas que ajudem a reduzir o consumo e a conta de luz, como:

*Utilizar a iluminação natural e apagar as luzes ao sair de ambientes;

*Optar por lâmpadas LED, mais econômicas e duráveis;

*Desligar aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso;

*Evitar abrir a geladeira com frequência e regular a temperatura adequadamente;

*Investir em equipamentos com o selo PROCEL de eficiência energética, que identifica produtos eficientes em relação ao consumo de energia elétrica;

*Utilizar máquinas de lavar roupas e louças com a carga máxima indicada.

Essas ações simples contribuem não apenas para a economia doméstica, mas também para o meio ambiente. Mais informações sobre as bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (gov.br/aneel).