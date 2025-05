DMED realiza desligamentos programados nesta terça e quinta-feira em Poços de Caldas

A DMED realiza nesta terça-feira (6) e também na próxima quinta-feira (8) desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros de Poços de Caldas. As interrupções são necessárias para a execução de melhorias na rede elétrica.

Confira os locais e horários:

Terça-feira, 6 de maio

09h às 15h –

Chácara Poços de Caldas: Rua Abílio de Oliveira Maia

Jardim Campos Elíseos I: Rua Ver. João de Siqueira Loyolla

Vila Wenceslau Braz: Ruas Eliana de Bem Vieira e Marília Rodrigues

Quinta-feira, 8 de maio

11h às 17h –

Cascatinha: Rua Miguel Couto

Parque Vivaldi Leite Ribeiro: Ruas Lourenço Solia, Maestro Benedito Luizi, Rui Barbosa e Salvador de Simoni

A DMED orienta os moradores das regiões afetadas a se prepararem para os desligamentos, lembrando que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto, sem aviso prévio.

