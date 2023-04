Do vídeogame para as telonas: Super Mário Bros tem pré-estreia nesta quarta no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O lançamento que promete movimentar os cinemas chega primeiro no cinema de rua queridinho de Poços de Caldas: nesta quarta, 05, tem pré-estreia de Super Mário Bros – O Filme. Com sessões dubladas 3D, às 18h30 e às 20h30. E sessão legendada às 20h45. Crianças e jovens fascinados pelo personagem da Nintendo a adultos nostálgicos: todos terão a oportunidade de assistir a história que segue em cartaz, na cinesemana que começa nesta quinta, 06. A partir daí serão cinco sessões diárias: 3D dublado às 14h45, 16h40, 18h30, 20h30 (esta última exceto sexta e sábado) e sessão legendada às 20h45. Um filme para todas as idades, que une comédia, aventura e tem Classificação Indicativa Livre.

Os ingressos podem ser garantidos antes pelo site cinemarquise.com.br , pelos terminais de autoatendimento do cinema ou diretamente na Bomboniere, onde de uma única vez você também compra sua pipoca e sua bebida preferida, com pagamentos em crédito, débito, PIX e dinheiro.

Pagam meia: estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência e acompanhantes.

Confira outros filmes em cartaz:

O Urso do Pó Branco, Demon Slayer – To The Swordsmith Village, O Circo Voltou, Um Samurai em São Paulo, Entre Mulheres, John Wick4: Baba Yaga, Shazam! Fúria dos Deuses, Pânico VI, A Baleia.

Beatriz Aquino