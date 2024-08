Doação de elevador e homenagem ao Dr. Romeu Nacarato marcam evento na Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 22, aconteceu mais uma importante doação da PUC Minas, campus Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para a Santa Casa. Trata-se de um elevador para a transferência segura de pacientes, que será fundamental, especialmente para o atendimento de pacientes obesos. Aproveitando o momento, foi realizada uma homenagem ao Dr. Romeu Nacarato, que nos deixou no ano passado e foi o precursor do serviço de Bariátrica do hospital.

O evento contou com a presença do pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão; do professor da PUC, Fabiano Costa Teixeira; do coordenador do curso de Medicina da PUC, Dr. Antonio Angelo Rocha; do secretário de Saúde, Thiago Mariano; do secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida; e dos representantes da Santa Casa: a provedora Célia Maria de Souza, o vice-provedor Marcos de Carvalho Dias, o diretor técnico Dr. Renan Vicente Braga, a diretora assistencial Josiane Célis, e o diretor financeiro Fábio Augusto Alves.

O vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, abriu a solenidade agradecendo à PUC e à Secretaria de Saúde pela doação, e convidou a funcionária Thabata Ferrari para fazer uma homenagem ao Dr. Romeu Nacarato. Thabata leu um belo texto em tributo ao saudoso médico. Em seguida, a provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, entregou uma placa de homenagem ao Dr. Romeu para a médica da Santa Casa, Dra. Natália Nacarato.

Em nome do hospital, Dra. Natália agradeceu pela doação do elevador para a transferência segura de pacientes e, em nome da família Nacarato, expressou sua gratidão pela homenagem ao Dr. Romeu. “Gostaria de agradecer por termos recebido este equipamento, que será de grande ajuda no cuidado dos pacientes em nossa instituição. Nosso serviço de Bariátrica existe desde 2000, com um grande número de pacientes assistidos, e foi iniciado pelo Dr. Romeu Nacarato, a quem também agradecemos por essa homenagem neste momento. Todos os filhos, toda a família, estão muito orgulhosos de terem recebido essa homenagem”, disse Dra. Natália, visivelmente emocionada.

Parceria

O pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão, destacou que com esta parceria entre a PUC, Secretaria de Saúde e Santa Casa, todos saem ganhando, especialmente a população de Poços de Caldas e região.

“Este novo equipamento traz conforto, tanto para o paciente quanto para a equipe que realiza o deslocamento. Portanto, vai além de um simples tratamento; é um conforto, um cuidado, uma preocupação que a Santa Casa tem com o paciente, e ficamos muito felizes em poder auxiliar. Ainda este ano, vários equipamentos serão entregues à Santa Casa, como bisturis elétricos, equipamentos multiparâmetros da Philips e outros que também serão destinados às UBSs do município de Poços de Caldas”, garantiu o professor Iran.

Para o secretário de Saúde do município, Thiago Mariano, essa parceria com a PUC permite que se possa sonhar mais alto no que diz respeito ao tratamento no SUS. “A Santa Casa, que atende mais de 90% pelo SUS, e todo o sistema de saúde pública, tem se beneficiado com novos equipamentos, modernos e inovadores, de nível internacional. Temos até robôs atuando na nossa rede, como o robô que faz atendimento de Pediatria na UBS Vilas Unidas. A Santa Casa já recebeu diversos equipamentos, como o aparelho de litotripsia e carrinhos de urgência, e agora mais uma aquisição, este elevador para atender pacientes obesos. Como a Santa Casa é uma referência em bariátrica, o elevador trará conforto tanto para os servidores quanto para os pacientes. Essa é mais uma inovação desta parceria, que tem sido muito frutífera para o nosso SUS aqui em Poços”, afirmou Thiago Mariano.