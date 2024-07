Documentário do FLIPOÇOS 2024 estreia nesta sexta no canal do Youtube

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira (19), às 14h, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas lança o documentário Flipoços 2024, que estará disponível pelo canal do Youtube @flipocos-pc. O curta-metragem traz momentos marcantes da 19ª edição, que aconteceu de 27 de abril a 05 de maio de 2024, e fragmentos do conteúdo intenso e para todos os públicos oferecido em nove dias de Festival. Para acessar e acompanhar, a Estreia do Documentário Flipoços 2024 acesse https://youtu.be/8fJMs10iyY4.

O evento é considerado um dos mais importantes festivais de literatura do Brasil e nesta edição trouxe mais de 160 convidados, 200 atrações para todos os públicos, dois palcos e espaços parceiros com atividades simultâneas, shows todas as noites, mais de 40 expositores na Feira do Livro do Sul de Minas e muitas atividades paralelas.

Segundo a curadora do evento, Gisele Ferreira, graças à 1ª Vila Literária de Minas Gerais, o Festival recebeu um público de mais de 60 mil pessoas.

“A população e visitantes ficaram encantados com a beleza da 1ª Vila Literária de Minas Gerais e elogiaram muito o novo formato e estrutura montada, que ficou mesmo parecida com uma pequena vila do interior de Minas, mas com a diferença de estar na maior cidade do sul de Minas que é polo turístico, com uma rede hoteleira invejável, ótimos restaurantes, dezenas de pontos turísticos fantásticos e excelente acesso viário”, enfatiza ela. A participação foi maciça da população e mais de 100 cidades entre sul de Minas, interior de São Paulo e outros estados passaram pela Vila e aprovaram o novo formato.

O documentário Flipoços 2024, traz alguns depoimentos de convidados, mostra o contexto geral de como foi a Vila e os espaços abertos que acolheram as crianças, jovens e o público adulto.

20ª EDIÇÃO – COMEMORATIVA

Para 2025, o Flipoços e Vila Literária de Minas Gerais já preparam uma programação intensa. Comemorando 20 anos de Festival, de acordo com Gisele, a edição traz como tema as Biografias, este gênero literário tão relevante e, muitas vezes, até polêmico, mas sem dúvidas, extremamente apreciado e necessário.

A ideia é destacar as histórias de vida das pessoas e como representante da temática, o Festival homenageará uma das mais importantes biógrafas do Brasil, a escritora Mary Del Priore como Patronesse da edição de 20 anos.

O Festival é uma realização GSC Eventos Especiais. Conta com a Parceria internacional Camões, Embaixada de Portugal, Consulado de Portugal em Belo Horizonte, Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social. Acesse o site para mais informações www.flipocos.com ou entre em contato pelo 35 3697 1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br.