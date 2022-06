Doenças respiratórias aumentam durante o inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Resfriado, crises de rinite, sinusite, amigdalite, asma e pneumonia são doenças comuns durante o inverno. Devido ao clima frio e seco, há uma maior disseminação de vírus e bactérias, assim como a irritação das mucosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a gripe causa consequências graves em cerca de 3,5 milhões de pessoas por ano.

Alguns grupos de pessoas são mais suscetíveis às infecções durante a época de frio. “Pacientes idosos, portadores de doenças respiratórias ou imunossuprimidos demandam mais cautela” explica o pneumologista da Unimed Poços, Flavio Alves Toledo.

Os sintomas das enfermidades que surgem nesta estação são parecidos e podem causar dúvidas e confusão. “Coriza, espirros, tosse, falta de ar, dor torácica e o ‘chiado no peito’ tornam-se mais frequentes. É necessária uma atenção maior quando há falta de ar, tosse secretiva em progressão e dor no peito” alerta Toledo. É importante identificar e acompanhar todos os sinais. “A junção de vários destes sintomas, mesmo que em baixa intensidade, necessitam de uma observação cuidadosa. Se houver febre persistente, queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca ou alteração do nível de consciência é aconselhável procurar uma unidade de saúde” completa o pneumologista.

Algumas atitudes podem ajudar a evitar as doenças respiratórias:

Reforçar as práticas de adequada higienização das superfícies e mãos, utilização de máscaras, evitar ambientes fechados e de aglomeração auxiliam na prevenção. “A correta vacinação, com atenção especial ao coronavírus, influenza e a bactéria pneumococo também são essenciais” orienta o especialista da Unimed Poços.