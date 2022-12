Dofu é eleito Presidente da Câmara

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aos 31 anos de idade, O vereador Douglas Dofu (União Brasil) foi eleito na tarde desta terça-feira, 20, para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas. A eleição ocorreu durante reunião extraordinária que também escolheu os outros integrantes da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Dofu será o 30° presidente da Câmara e também um dos mais jovens à frente do Poder Legislativo. Ele disputou a presidência com a vereadora Regina Cioffi (PP) e venceu por 9 votos a 6. O novo presidente assumirá o cargo em janeiro.

Douglas Eduardo de Souza, conhecido como Dofu, tem 35 anos e cursou o Ensino Fundamental nas Escolas Pedro Afonso e Maria Ovídia na zona sul de Poços de Caldas. Fez o Ensino Médio no David Campista e o Ensino Técnico na Escola Dom Bosco. Começou a trabalhar aos 14 anos. Aos 22, quando cursava Engenharia de Produção na Faculdade Pitágoras, abriu sua própria empresa. Um comércio voltado para área de impressões. Desde a abertura da empresa, começou atuar em projetos sociais observando a importância de atrelar desenvolvimento econômico e social. Em 2018 conclui o curso de Pós-graduação em Gestão Pública. E em 2019, foi selecionado para participar da segunda turma da Escola de Políticas do Renova Br, onde conclui o curso no ano seguinte. Em sua primeira candidatura, no ano de 2020, foi eleito vereador para cumprir o mandato de 2021 a 2024.

No primeiro biênio, foi o primeiro secretário da Mesa Diretora, participou das Comissões de Administração Pública e de Homenagens. Esteve à frente da Escola do Legislativo, como Presidente do Conselho Consultivo.

O vereador tem como prioridade a votação e a discussão de projetos voltados à anistia e uso e ocupação do solo, além de planejar mudanças organizacionais e estruturais na Câmara.

“É uma responsabilidade muito grande chegar a esse cargo com 31 anos. Me sinto muito lisonjeado e ao mesmo tempo com um senso de grande responsabilidade para fazer um mandato com muito afinco e muita seriedade. Iniciamos um processo de reestruturação geral da casa, plano de cargos e salários, talvez uma nova sede da Câmara Municipal e também a reorganização dos gabinetes enquanto isso não acontece.” Disse o novo presidente.

Beatriz Aquino