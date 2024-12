Dois acidentes com capotamento são registrados em Poços de Caldas nesta sexta-feira, 20

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro, dois acidentes com capotamento foram registrados em Poços de Caldas, mobilizando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 07h45, na Avenida Mansur Fraya, próximo ao trevo do bairro Véu das Noivas. Um Fiat Pálio, que seguia no sentido bairro-centro, capotou. A condutora, uma mulher de 33 anos, sofreu ferimentos leves e um abalo emocional devido ao acidente. Ela foi atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Poços de Caldas. A Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência no local.

Pouco depois, outro capotamento foi registrado na Rua Coronel Virgílio Silva,na zona leste da cidade, onde um Fiat Uno, conduzido por um jovem de 20 anos, colidiu na traseira de um Ford Fiesta, dirigido por uma mulher de 62 anos. Após a colisão, o Fiat Uno capotou próximo ao número 3780 da via. O motorista do Fiat Uno não sofreu ferimentos, mas foi levado à UPA para avaliação médica. Ambos os veículos foram liberados no local para os proprietários.

A Polícia Militar também atendeu a essa ocorrência, que felizmente não resultou em vítimas graves.