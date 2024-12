Dois acidentes em Poços de Caldas envolvem colisão contra poste e motoqueira em batida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 30 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste, na manhã desta quinta-feira, 19, na Avenida Edmundo Cardillo, na zona sul de Poços de Caldas. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que estava a caminho de outra ocorrência, se deparou com o acidente e iniciou imediatamente o atendimento pré-hospitalar. A vítima não apresentava lesões aparentes e, com a chegada da equipe do SAMU, foi retirada do veículo com segurança e encaminhada à Santa Casa de Poços de Caldas para avaliação médica.

Enquanto os bombeiros prestavam atendimento à primeira vítima, um segundo acidente ocorreu na pista oposta. Um carro reduziu a velocidade para observar a colisão inicial e foi atingido na traseira por uma motocicleta conduzida por uma mulher de 19 anos. Apesar do impacto, a motociclista sofreu apenas ferimentos leves e recusou o atendimento dos bombeiros.