Dois comerciantes são presos por causar aglomeração em Poços de Caldas

Torcedores se reuniram nos bares para assistira final do Campeonato Paulista

Alice Dionisio | 20h58

Dois proprietários de bares foram presos no final da tarde de ontem (08), por causas aglomeração no centro de Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, houve diversas denúncias de que os estabelecimentos estavam lotados de torcedores do Corinthians e Palmeiras, que se reuniram para assistir a final do Campeonato Paulista.

Os militares acionaram a fiscalização da prefeitura, aguardaram o jogo terminar e realizaram a prisão dos dois comerciantes, seguindo o Art. 268 do CPB, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Os bares foram autuados e os homens encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

