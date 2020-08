Dois homens são presos após assaltarem mulheres no centro de Poços de Caldas

Os criminosos foram localizados horas depois, próximo à igreja de São Benedito junto ao material roubado

Alice Dionisio | 11h20

Duas mulheres foram assaltadas na madrugada do último domingo (30), na rua Prefeito Chagas, centro de Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas por dois rapazes, que anunciaram o assalto, empurraram as duas mulheres e levaram os aparelhos celulares e R$12,00 em dinheiro.

Os militares fizeram o rastreio dos autores e conseguiram localizá-los próximo à igreja de São Benedito, junto aos produtos roubados. Os criminosos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.

