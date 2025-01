Dois mil atletas vão correr a Volta ao Cristo Unimed

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com inscrições esgotadas, a 42ª Volta ao Cristo Unimed promete agitar Poços de Caldas no domingo (26). Ao todo, dois mil corredores vão participar da prova que tem saída no estádio municipal Ronaldo Junqueira rumo ao centro da cidade.

Atletas nacionais e internacionais estão confirmados.

Novidades

A edição deste ano traz algumas alterações. Uma delas é o horário da largada, que passou das 8h para as 7h30. Outra mudança é o local de saída, que será dentro do estádio e não mais na área externa.

Entrega dos kits

O kit dos atletas, contendo número, chip, camiseta entre outros itens, será entregue no sábado (25), das 8h às 18h, e no domingo (26), das 6h às 7h30, no Clube Nikey em frente ao Ronaldão. É necessário apresentar recibo de pagamento original da inscrição e RG. A retirada do kit poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação do recibo de pagamento e de documento oficial com foto do atleta inscrito.



Percurso e trânsito

Os atletas vão correr 17,7 km passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, passar pelas Thermas Antonio Carlos, subir a ladeira da rua Assis Figueiredo até o monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em terra, saindo na Gentil Messias e acessando novamente as avenidas principais na zona oeste.

Estas vias terão trechos interditados durante a corrida. Motoristas devem procurar rotas alternativas na manhã dominical. Agentes de trânsito e a Guarda Municipal darão suporte a motoristas e pedestres no percurso.

Premiação

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.

Realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, a Volta ao Cristo tem a Unimed como parceira e apoio do DMAE, DME, Demutran, Grupo de Escoteiros Primeiro Centenário, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, secretarias de Obras, Saúde e Serviços Públicos.