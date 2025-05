Dois suspeitos são apreendidos por tráfico de drogas no Jardim Nova Aparecida em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante uma operação realizada neste sábado (18), no bairro Jardim Nova Aparecida, em Poços de Caldas, a equipe do Tático Móvel apreendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação contou com incursão, monitoramento e buscas em área de mata, que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de entorpecentes e outros materiais.

Ao todo, foram recolhidas 15 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma substância, 28 buchas de maconha, dois celulares e R$ 325,00 em dinheiro. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

ALCO – 29º BPM