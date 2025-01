Dois suspeitos são liberados após álibis, mas Polícia Civil segue investigando roubo a motorista de aplicativo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois homens inicialmente detidos pelo roubo e agressão a um motorista de aplicativo em Poços de Caldas foram liberados após apresentarem álibis que comprovaram sua inocência no crime ocorrido em 6 de janeiro. A Polícia Civil continua investigando o caso e já identificou os verdadeiros suspeitos, que possuem antecedentes criminais.

Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro, a Polícia Civil detalhou o roubo. A vítima, que aceitou uma corrida do bairro Philadelphia para o bairro Vila Togni, foi atacada no final do trajeto, quando os assaltantes anunciaram o roubo e começaram a lutar com o motorista, que foi esfaqueado no tórax e sofreu outros ferimentos. O motorista foi socorrido e levado à Santa Casa de Poços de Caldas, onde passou por cirurgia e recebeu alta hospitalar.

Após as diligências, os homens inicialmente detidos foram liberados e irão responder em liberdade. Eles estão sendo investigados por receptação. As investigações seguem em andamento para a conclusão do caso.