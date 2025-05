Domo da Rampa do Cristo é inaugurado com sucesso e promete impulsionar os eventos no local

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira, 2, Poços de Caldas celebrou a inauguração do Domo da Rampa de Voo Livre com um evento marcado por música ao vivo, intervenções artísticas e o lançamento da loja parceira da The North Face, consolidando o espaço como um novo ponto de encontro cultural e esportivo da cidade.

O evento contou com apresentações de lounge jazz por DJ e intervenções multiculturais do Grupo Rasgacêro que interagiram com o público, proporcionando uma experiência única. A iluminação especial do domo destacou a arquitetura do espaço, criando um cenário perfeito para fotos e celebrações.

Um dos destaques da noite foi a inauguração da loja parceira da The North Face, trazendo para a região uma marca americana que se tornou sinônimo de qualidade e desempenho em equipamentos de montanhismo e aventura. A The North Face também se destaca por sua postura ambiental e apoio a iniciativas de preservação do meio ambiente. Os participantes aproveitaram descontos especiais e puderam conferir de perto os lançamentos da marca.

Pensando no conforto de todos, o evento também ofereceu um espaço kids na área da Gonçalves, permitindo que as famílias aproveitassem a noite com tranquilidade. A combinação de entretenimento, moda e gastronomia fez da inauguração um sucesso entre os presentes.

Com essa inauguração, Poços de Caldas ganha mais um atrativo, no espaço que promete ser palco de muitos eventos culturais e esportivos, fortalecendo a comunidade local e atraindo visitantes de toda a região.

Para conferir os melhores momentos da inauguração do Domo da Rampa de Voo Livre, acesse as redes sociais do Parque do Cristo.