Dono de lava-jato usa carro de cliente para passeio e veículo é recuperado em Poços de Caldas

Atualizado em 25 de julho de 2025

A Polícia Militar recuperou, nesta quinta-feira, 24, um veículo Jeep Compass após um caso de apropriação indébita registrado em um lava-jato na zona oeste da cidade. O carro havia sido deixado por um cliente para lavagem, mas foi utilizado indevidamente pelo proprietário do estabelecimento, que saiu para passear no shopping da cidade.

De acordo com a PM, o cliente compareceu ao lava-jato para buscar o automóvel e percebeu que o veículo não estava mais no local. Diante da situação, acionou a polícia imediatamente.

A equipe foi deslocada via COPOM e localizou o Jeep Compass na Rua Sílvio Monteiro dos Santos, no bairro Vale das Antas, nas proximidades do shopping. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado, onde permanece à disposição da autoridade policial.

O responsável pelo lava-jato, autor da apropriação indébita, não foi localizado até o momento. O caso será investigado.