Donos de lojas vestuário se reúnem para discutir ações para melhorar o setor

O Procon Municipal em parceria com a Acia (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), realizam mais uma reunião do projeto “Comércio Consciente”. Dessa vez o setor que será discutido é lojas de vestuário.

O objetivo do Procon, em parceria com a ACIA, é atender todos os setores do comércio local em reuniões semanais pré-agendadas, buscando inclusive sanar as dúvidas dos comerciantes no que pertine os direitos e garantias dos consumidores.

Os encontros ocorrem no auditório da Acia (rua Prefeito Chagas, 459 – Centro), sempre às 10h00 . Na oportunidade são tiradas dúvidas e promovidas orientações aos fornecedores, com o objetivo de tornar o mercado local cada vez mais seguro e em conformidade com a legislação consumerista.

As reuniões são abertas a um representante de cada estabelecimento comercial do setor, com duração de 1 hora.

Confira a programação completa para o mês de julho:

-06/07 – Lojas de Vestuário | 10h

-13/07 Joalherias, perfumarias, lojas de departamento, brinquedos, tecidos, armarinhos e utilidades domésticas | 10h

-20/07 – Bares e restaurantes | 10h

-27/07 – Hotéis, pousadas, motéis e pensões | 10h

Mais informações podem ser obtidas com o Procon Municipal, localizado na Rua Pernambuco, 562 ou pelos telefones, (35)3697-2844 ou (35)3697-2161.