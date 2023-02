Dons Maria apresenta show em comemoração ao disco “Tuas Cores”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, a banda Dons Maria se apresenta no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca em Poços de Caldas, às 20h, com entrada gratuita. O grupo comemora o lançamento do álbum lançado há um ano, intitulado “Tuas Cores”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música.

“Tuas Cores” é um álbum com composições do trio formado por Tine Taga, Guilherme Reche e João Vitor Junqueira, que integram a Dons Maria. O disco foi lançado no dia 29 de janeiro do ano passado (2022), na data em que se comemora o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. A cantora Tine Taga é travesti e propagadora dos ideais de liberdade e valorização da diversidade, utilizando-se da sua voz para tanto, os demais integrantes também abraçam causas relacionadas à liberdade e à diversidade.

Dons Maria propõe esse show gratuito aberto a toda comunidade, visando não apenas comemorar o lançamento do álbum, mas principalmente continuar propagando a mensagem da obra, que traz letras com reflexões sobre questões de gênero, a diversidade, a mulher, a política, o amor e a arte.

No show ‘Dons Maria Canta Tuas Cores’, o trio é acompanhado da banda base formada pelos músicos Breno Oliani (baixo), Danilo Abreu (percussão) e Gui Guerriero (bateria).

A proposta é viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com incentivo da empresa Ouro Mix Concreto Usinado, apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura. A produção é de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural) e direção de arte de Paulo Tothy.

Serviço:

Dons Maria Canta Tuas Cores

Data: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023

Horário: 20h

Local: Teatro Benigno Gaiga – Espaço Cultural da Urca, Centro, Poços de Caldas

*gratuito

Ouça Tuas Cores nas plataformas digitais: https://tratore.ffm.to/tuascores

Conheça Dons Maria: linktr.ee/dons_maria

Beatriz Aquino