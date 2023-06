Dons Maria se apresenta no Festival Forró da Lua Cheia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acontece entre os dias 8 a 11 de junho a 31° edição do Festival Forró da Lua Cheia, que é realizado em Altinópolis, região de Ribeirão Preto no Hotel Fazenda Vale das Grutas. Integrando a programação que traz grandes nomes da música brasileira está a banda poços-caldense Dons Maria, selecionada a partir de concurso nacional entre mais de 500 artistas.

O show será na sexta-feira, 9 de junho, às 14h30, no Palco Lago, ambiente de grande circulação do Festival, que tem uma curadoria selecionada de atrações para surpreender e projetar para o futuro diversas bandas independentes de norte a sul, leste a oeste do país.

Dons Maria é formada pelo trio de compositores mineiros Tine Taga (voz), Guilherme Reche (voz e violão) e João Vitor Junqueira (voz e guitarra), acompanhado dos músicos da banda base Breno Oliani (baixo), Danilo Abreu (percussão) e Gui Guerriero (bateria). Para o Festival contarão também com a participação especial da cantora Padú, que se apresenta como backing vocal durante todo o show.

O show da Dons Maria é pensado como um manifesto para levantar reflexões sobre as questões de gênero e a diversidade. A cantora Tine Taga é travesti e promete utilizar de sua voz, assim como já vem fazendo, para reivindicar seus direitos e liberdade para simplesmente existir.

Tine Taga destaca, “O Forró da Lua Cheia é um lugar que conseguimos sentir a arte e os artistas pulsando pelo amor de se fazer o que gosta. Esta é a primeira vez que a banda se apresenta em um festival do tamanho do Forró, então estamos extremamente felizes em poder estar nesse movimento com tantos artistas grandes e que foram inspirações para nós, é também uma oportunidade de lembrar das pautas LGBTQIA+ e representar tantas pessoas, mostrar que podemos e vamos ocupar novos espaços. Estou louca para pisar no palco, e sentir toda essa energia”.

O Festival Forró da Lua Cheia, que é considerado um dos mais expressivos e tradicionais festivais multicultural do Brasil, este ano recebe ao todo mais de 100 bandas nacionais e internacionais, entre elas estão grandes nomes da música, como Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Marina Sena, entre outros. Nesta edição em especial a proposta é a valorização de artistas da nova cena musical.

Dons Maria no Festival Forró da Lua Cheia conta com a produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, direção de arte de Paulo Tothy, além do apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas, que irá subsidiar o transporte de parte da equipe até o evento.

Para saber mais acompanhe @dons_maria @tine_taga e @carvalhoagenciacultural nas redes sociais.

SERVIÇO

Dons Maria no Festival Forró da Lua Cheia

Data: sexta-feira, 9 de junho

Local: Hotel Fazenda Vale das Grutas – Altinópolis (SP)

Ingressos através do link: https://www.ingresse.com/festival-forro-da-lua-cheia

Beatriz Aquino