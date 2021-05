Doses da vacina Pfizer chegam em Poços de Caldas para ampliar vacinação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta segunda-feira (24), Poços recebeu 1.170 doses da vacina Pfizer. A cidade está entre as três cidades que receberam a vacina deste Laboratório pela Regional de Saúde de Pouso Alegre.

As doses serão disponibilizadas somente na Sala de Vacina da Urca, tendo em vista as particularidades de conservação da vacina.

A chegada das novas doses possibilitará a ampliação da vacinação e contemplará gestantes e puérperas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos e pessoas com deficiências cadastradas no BPC, conforme determinação da Nota Informativa – 18ª versão, divulgada dia 21/05/2021, também poderão ser imunizadas com a vacina da Pfizer.

Nesta etapa, para vacinação será solicitado identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação, além de laudo médico que comprove a comorbidade e comprovante de residência.

Vacinação das Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós parto) com comorbidades

As gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto), DEVERÃO receber o imunizante somente na Sala de Vacina da Urca.