Dossiê de tombamento da Festa de São Benedito é divulgado pela Unesco

Está disponível no site da Unesco, o dossiê de tombamento da Festa de São Benedito. A festa agora é considerada patrimônio imaterial.

A Festa de São Benedito é uma tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, e também é celebrada em vários Estados do Brasil, porém de maneira especial em Minas Gerais pois devido à mineração do ouro e diamantes, teve um grande número de escravos devotos do Santo. De acordo com a LEI Nº 8433/2007, artigo 2º II – 13 de maio – Dia da Festa de São Benedito

O objetivo principal do tombamento é assegurar o registro das manifestações culturais decorrentes da Festa de São Benedito em Poços de Caldas – uma festa centenária e tradicional que deverá ser inscrita no Livro de Registro das Celebrações, conforme a Lei Municipal nº 8.852/2012 (https://leismunicipais.com.br/…/lei-ordinaria-n-8852… ), que diz respeito ao Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, visando a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.

No marco de ação dos ODS, aprovados pelas Nações Unidas em setembro de 2015, a agenda internacional de desenvolvimento se refere à cultura pela primeira vez. Tal fato foi elogiado pela UNESCO como “um reconhecimento sem paralelo”. A salvaguarda e a promoção da cultura são fins em si mesmas e, ao mesmo tempo, contribuem de forma direta para muitos dos ODS – cidades seguras e sustentáveis, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, meio ambiente, promoção da igualdade de gênero, e sociedades pacíficas e inclusivas. Os benefícios indiretos da cultura resultam de implementações culturalmente conscientes e efetivas dos objetivos de desenvolvimento.

Os ODS consagram uma mudança conceitual no pensamento sobre o desenvolvimento além do crescimento econômico – vislumbrando um futuro desejável que seja equitativo, inclusivo, pacífico e ambientalmente sustentável. Essa visão corajosa requer abordagens criativas, além das típicas abordagens lineares e setoriais que a maioria dos países tem utilizado nas últimas décadas.

Se os ODS são agrupados em torno de objetivos econômicos, sociais e ambientais como os três pilares do desenvolvimento sustentável, então, a cultura e a criatividade contribuem transversalmente para cada um desses pilares. Por outro lado, as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável contribuem para a salvaguarda do patrimônio cultural e para o estímulo da criatividade.

História

A primeira imagem de São Benedito veio de Amparo/SP para Poços de Caldas, trazida pelo escravo alforriado, financeiramente favorecido, de nome Herculano Cintra (os escravos recebiam o sobrenome dos seus respectivos proprietários). Este escravo, muito devoto de São Benedito, atribuía ao Santo sua alforria. Comprou uma chácara, conheceu Raimundo Mourão, outro escravo e pediu à família do Dr. Mário Mourão apoio para realizar a festa. A política da preservação do patrimônio cultural no Brasil, tanto na esfera da União, como dos Estados e dos Municípios, tem percorrido um caminho crescentemente integrador das iniciativas públicas e particulares. Os bens de natureza material e imaterial, segundo os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil são portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade e constituem o patrimônio cultural, que todos têm o dever de valorizar, difundir e preservar.

Fonte: Unesco

Beatriz Aquino