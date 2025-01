Douglas Dofu é reeleito presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas para o biênio 2025/2026

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou, no final da tarde desta quarta-feira (1º de janeiro), a cerimônia de posse dos eleitos para o novo mandato legislativo de 2025. O evento, que aconteceu na sede da Câmara, foi marcado pela presença de autoridades locais, familiares dos eleitos e pela participação do prefeito Paulo Ney e do vice-prefeito Eduardo Januzzi.

A sessão solene foi conduzida pelo vereador Wellington Guimarães, conhecido como Paulista (PSDB), que se destacou como o mais votado nas últimas eleições municipais, com 3.049 votos. Ele assumiu a presidência dos trabalhos e deu início à cerimônia, que também incluiu a eleição para a composição da Mesa Diretora da Câmara.

A principal votação do dia foi a reeleição do vereador Douglas Dofu (PL) para a presidência da Casa no biênio 2025/2026. Dofu obteve 14 dos 15 votos disponíveis, sendo o único voto contrário o do vereador Marcus Togni (Republicanos).

Além da reeleição de Dofu, os demais cargos da Mesa Diretora também foram definidos. O vereador Flávio Togni (MDB) foi eleito vice-presidente com 13 votos, enquanto Marcos Tadeu (PL) assumiu o cargo de primeiro-secretário com 12 votos. Wellington Guimarães (PSDB), o Paulista, foi eleito segundo-secretário com 13 votos, completando a nova composição da Mesa.

O novo Legislativo de Poços de Caldas agora se prepara para os desafios de 2025, com a missão de trabalhar em sintonia com o Executivo Municipal e focar em ações que beneficiem os cidadãos poços-caldenses.